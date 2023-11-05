کشف بیش از ۹۰۰ تن حبوبات قاچاق در البرز

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در بازرسی از یک انبار در شهرک صنعتی بهارستان کرج موفق به کشف بیش از ۹۲۰ تن انواع حبوبات قاچاق اعم از نخود، لوبیا، عدس و برنج شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه یک متهم در این رابطه دستگیر شد، اظهار داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان، یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند در پایان با بیان اینکه پدیده قاچاق یکی از معضلاتی است که اقتصاد و تولید کشور را نابود می‌کند، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.