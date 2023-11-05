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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف بیش از ۹۰۰ تن حبوبات قاچاق در البرز

کشف بیش از ۹۰۰ تن حبوبات قاچاق در البرز

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۹۲۰ تن انواع حبوبات قاچاق به ارزش یک هزار میلیارد ریال در یکی از شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد.

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در بازرسی از یک انبار در شهرک صنعتی بهارستان کرج موفق به کشف بیش از ۹۲۰ تن انواع حبوبات قاچاق اعم از نخود، لوبیا، عدس و برنج شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه یک متهم در این رابطه دستگیر شد، اظهار داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان، یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند در پایان با بیان اینکه پدیده قاچاق یکی از معضلاتی است که اقتصاد و تولید کشور را نابود می‌کند، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 5930869

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