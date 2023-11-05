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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز:

زوج شیشه فروش در کیانمهر دستگیر شدند

زوج شیشه فروش در کیانمهر دستگیر شدند

کرج- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از دستگیری دو سوداگر مرگ و کشف بیش از ۶ کیلو و ۶۰۰ کیلو گرم شیشه در شهرکرج خبر داد.

سرهنگ علی سلیم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در منطقه کیانمهر کرج، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران مواد مخدر با اقدامات و رصدهای اطلاعاتی ۲ متهم را شناسایی و طی یک عملیات آنها را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با بیان اینکه در بازرسی از متهمان ۶ کیلو ۶۰۰ گرم مواد روان‌گردان شیشه کشف شد، افزود: این زوج سوداگر مرگ با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سلیم پور با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانون به مراجع قضائی معرفی شدند، در پایان خاطرنشان کرد: پلیس در جهت مقابله با سوداگران مرگ و بالا بردن امنیت شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

کد مطلب 5930873

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