زوج شیشه فروش در کیانمهر دستگیر شدند

سرهنگ علی سلیم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در منطقه کیانمهر کرج، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران مواد مخدر با اقدامات و رصدهای اطلاعاتی ۲ متهم را شناسایی و طی یک عملیات آنها را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با بیان اینکه در بازرسی از متهمان ۶ کیلو ۶۰۰ گرم مواد روان‌گردان شیشه کشف شد، افزود: این زوج سوداگر مرگ با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سلیم پور با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانون به مراجع قضائی معرفی شدند، در پایان خاطرنشان کرد: پلیس در جهت مقابله با سوداگران مرگ و بالا بردن امنیت شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.