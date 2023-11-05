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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

بسته‌شدن باند فرودگاه کیش و حبس یک ساعته مسافران در پرواز

بسته‌شدن باند فرودگاه کیش و حبس یک ساعته مسافران در پرواز

کیش - پرواز شماره ۱۰۴۳ هواپیمایی ماهان به‌دلیل نقص فنی هنگام فرود، پس از قفل شدن چرخ‌هایش بر روی باند فرودگاه بین‌المللی کیش موجب بستن شدن این فرودگاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز شماره ۱۰۴۳ هواپیمایی ماهان به‌دلیل نقص فنی هنگام فرود، پس از قفل شدن چرخ‌هایش، به یکباره وسط باند فرودگاه بین‌المللی کیش ایستاد.

هواپیمای ایرباس A340 هواپیمایی ماهان که ساعت ۹:۳۵ صبح امروز، فرودگاه مهرآباد را به سمت کیش ترک کرد، در هنگام فرود پس از طی مسافتی کوتاه در باند ناگهان ایستاد و مسافران را نگران کرد.

به گفته یکی از مسافران، مسافران ۵۵ دقیقه در هواپیما حبس شده بودند و تیم فنی مشغول رفع نقص هواپیما شدند که در نهایت ثمری نداشت و مسافران با پله در باند تخلیه شدند و با اتوبوس به سالن منتقل شدند.

بروز این اتفاق سبب شده تا برخی دیگر از پروازهای فرودگاه کیش نیز دچار تأخیر شوند.

فرودگاه کیش اعلام کرده که مهندسین فنی این شرکت در حال رفع این نقص و بازگشایی مجدد باند فرودگاه کیش هستند.

بر این اساس، پروازهای بعدی ایرلاین‌های دیگر به سمت کیش فعلاً با تأخیر چند ساعته مواجه شده و در همین راستا پرواز تهران به کیش هواپیمایی کیش‌ایر هم مجبور به فرود در فرودگاه شیراز شده است.

کد مطلب 5930883

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