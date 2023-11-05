رفع مشکل قطع آب در مناطق سیل زده غرب مازندران

بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت ناشی از سیلاب و بارندگی شدید روز گذشته و اینکه ۷۰۰ مشترک روستایی در نور با قطعی آب آشامیدنی روبرو شده بودند، افزود: مشکل این مناطق صبح امروز برطرف شد.

وی همچنین با بیان اینکه در شهرستان چالوس چاه اسپی او از مدار خارج شده بود، افزود: اکنون این سیستم وارد مدار شد و در شهرهای چالوس و نوشهر دغدغه‌ای وجود ندارد.

وی گفت: اکیپ‌های واکنش سریع از شهرهای دیگر به مناطق سیل زده اعزام شدند و در حال امدادرسانی هستند.

برارزاده اصلاح خط شبکه آبرسانی در برخی مناطق را از جمله نیازها بیان کرد.

بارندگی شدید روز گذشته بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در مازندران خسارت زده است.