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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران خبر داد؛

رفع مشکل قطع آب در مناطق سیل زده غرب مازندران

رفع مشکل قطع آب در مناطق سیل زده غرب مازندران

عباس آباد- مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: مشکل قطع آب در مناطق سیل زده نوشهر، چالوس و نور رفع شده است.

بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت ناشی از سیلاب و بارندگی شدید روز گذشته و اینکه ۷۰۰ مشترک روستایی در نور با قطعی آب آشامیدنی روبرو شده بودند، افزود: مشکل این مناطق صبح امروز برطرف شد.

وی همچنین با بیان اینکه در شهرستان چالوس چاه اسپی او از مدار خارج شده بود، افزود: اکنون این سیستم وارد مدار شد و در شهرهای چالوس و نوشهر دغدغه‌ای وجود ندارد.

وی گفت: اکیپ‌های واکنش سریع از شهرهای دیگر به مناطق سیل زده اعزام شدند و در حال امدادرسانی هستند.

برارزاده اصلاح خط شبکه آبرسانی در برخی مناطق را از جمله نیازها بیان کرد.

بارندگی شدید روز گذشته بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در مازندران خسارت زده است.

کد مطلب 5930932

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