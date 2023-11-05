گزارش اولین کارگاه انتقال تجربه بسته انیمیشن «رویاهای رنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اولین کارگاه انتقال تجربه با حضور اهورا شهبازی، کارگردان انیمیشن کوتاه «کلاغ» و امیر مهران، کارگردان انیمیشن کوتاه «شهر خاموش» از کارگردانان اولین بسته انیمیشن کوتاه اکران شده در گروه سینمایی «هنر و تجربه» صبح شنبه، ۱۳ آبان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

شهبازی درباره اکران شدن انیمیشن «کلاغ» گفت: تا پیش از این بسیاری از دوستان و همکاران من می‌گفتند که روی گوشی موبایل فیلمت را به ما نشان بده و من همیشه می‌گفتم که اگر می‌خواستم کاری برای موبایل بسازم، چهارسال زمان صرف ساخت آن نمی‌کردم. فیلمسازان فیلم و انیمیشن کوتاه هم دوست دارند فیلم‌های‌شان اکران شود و تماشاگران برای دیدن آثار آن‌ها روی پرده به سالن‌های سینمای بیایند.

وی ادامه داد: البته می‌دانم بسیاری از هنرمندان در گذشته بوده‌اند که در دوران خودشان مخاطبان چندانی نداشته‌اند، مثلاً رمان «موبی دیک» اثر هرمان ملویل در سال ۱۸۵۱ در لندن منتشر می‌شود و تا چهل سال بعد، یعنی زمان مرگ ملویل فقط حدود سه هزار جلد از این کتاب به فروش می‌رسد. بعد از مرگ این نویسنده است که کتاب معروف می‌شود و امروز می‌بینیم در لیست کتاب‌هایی قرار دارد که باید پیش از مرگ بخوانیم.

کارگردان انیمیشن «کلاغ» تاکید کرد: هنرمندی مثل ونگوگ زندگی سختی داشته است، ولی امروز آثار او در همه جای دنیا هست و حتی قیمت کارت پستال آثار او از قیمت آثار در دوران زندگی‌اش گران‌تر است. بنابراین برای اینکه آثار هنری در دوران خودشان مورد توجه قرار بگیرند، باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. من برای اتفاقی که در گروه سینمایی هنر و تجربه افتاده است، خوشحال هستم و امیدوارم حوصله به خرج داده شود و در ادامه این اتفاقات بیشتر رقم بخورد.

مهران: داستان «شهر خاموش» را در خواب دیدم

مهران درباره ساخت انیمیشن «شهر خاموش» گفت: فیلم من قدیمی‌ترین انیمیشن در بین انیمیشن‌های بسته «رویاهای رنگی» است، به خاطر اینکه در زمان نمایش توانست در جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره فیلم فجر که سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی را گرفت، مورد توجه قرار بگیرد، دوستان هنر و تجربه این انیمیشن را در این بسته قرار دادند.

وی ادامه داد: ساخت انیمیشن «شهر خاموش» در سال ۱۳۸۷ شروع شد و ساخت آن یکسال زمان برد، با اینکه این همه مدت از ساخت این کار می‌گذرد، شخصاً هنوز دوستش دارم. به نظرم ایده و تکنیک آن قدیمی نیست، هر چند که ایراداتی قطعاً دارد.

مهران درباره شکل‌گیری ایده این انیمیشن با مفهوم ضدجنگ توضیح داد: شاید برایتان جالب باشد که داستان «شهر خاموش» را من در خواب دیدم و بلافاصله که بیدار شدم، آن را نوشتم. البته برای ساخت آن تغییراتی ایجاد کردم، در خواب دیدم که لک‌لک برای جلوگیری از ریختن بمب بر سر تخم‌هایش، یکی از بمب‌ها را می‌گیرد و به کوه برخورد می‌کند و منفجر می‌شود. اما در این انیمیشن من این پایان را حذف کردم و به شکل دیگری داستان را به اتمام رساندم که به نظرم بهتر بود.

کارگردان انیمیشن «شهر خاموش» افزود: ساخت این فیلم را در ابتدا کاملاً شخصی ادامه دادم، ولی بعد از مدتی، استادم آقای سعید توکلیان که در آن دوران با مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در ارتباط بودند از ساخت این فیلم حمایت کردند و توانستم با کمک مرکز آن را بسازم.

شهبازی: به جای عقاب، کلاغ را شخصیت اصلی قرار دادیم

شهبازی درباره ساخت انیمیشن «کلاغ» گفت: زمانی که شعر «عقاب» پرویز ناتل خانلری را برای اولین‌بار خواندم، بسیار تحت‌تاثیر آن قرار گرفتم، این قضیه شاید به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد. همیشه دوست داشتم بر اساس این شعر کاری بسازم. بعدها هم طرح اولیه آن را نوشتم و دوستانم بر اساس آن تصویرسازی انجام دادند.

وی ادامه داد: به دلیل کارهای سفارشی که انجام می‌دادیم، به مرور زمان در ساخت این انیمیشن وقفه ایجاد شد. نگاه و حس من هم به مرور زمان نسبت به این طرح اولیه و الهام گرفتن از این شعر تغییر می‌کرد. دیگر دوست نداشتم عین به عین آن را اجرا کنم. چون شعر «عقاب»، شعری دیالوگ‌محور بین دو شخصیت عقاب و کلاغ است و این شعر به شکل روایی جلو می‌رود اما من دوست داشتم کاری بسازم که دیالوگ نداشته باشد و بیشتر تصویری باشد.

شهبازی با اشاره به اینکه حذف دیالوگ‌های شعر «عقاب» چالش‌برانگیزترین بخش ساخت انیمیشن «کلاغ» بوده است، توضیح داد: حتی تصمیم گرفتم این‌بار از نگاه کلاغ به ماجرا نگاه کنم و او شخصیت اول قصه باشد، چون در شعر خانلری، این عقاب است که می‌خواهد بداند راز طول عمر دراز کلاغ چیست و با او وارد صحبت می‌شود درحالی‌که من دوست داشتم این‌بار کلاغ باشد که بخواهد تحول پیدا کند و به آن اوجی برسد که عقاب می‌تواند در آن جایگاه باشد.

او ادامه داد: داستان این کار را من و همسرم، ویدا شیرازی باهم نوشتیم و کانسپت‌های کار را هم با همدیگر طراحی کردیم. در کل ساخت آن چهارسال طول کشید، البته این مدت زمان پیوسته نبود.

کارگاه‌ انتقال تجربه مهدی خرمیان و عباس جلالی یکتا در روز دوشنبه ۱۵ آبان و کارگاه انتقال تجربه حمید محمدی و فرنوش عابدی در روز چهارشنبه ۱۷ آبان بعد از نمایش بسته پویانمایی‌های کوتاه هنری «رویاهای رنگی» در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.

مجموعه انیمیشن‌های کوتاه هنری «رؤیاهای رنگی» از روز شنبه ۶ آبان هرروز در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» در تهران و روزهای چهارشنبه هر هفته در سینماهای شهرستان‌ها به نمایش در آمده است.

مجموعه انیمیشن‌های کوتاه هنری شامل فیلم‌های کوتاه «سیم ششم» به کارگردانی بهرام عظیمی، «سوزن‌بان» به کارگردانی مهدی خرمیان، «پسر دریا» به کارگردانی عباس جلالی یکتا، «گذشته» به کارگردانی حمید محمدی، «ملکوت» به کارگردانی فرنوش عابدی، «کلاغ» به کارگردانی اهورا شهبازی، «بالانس» به کارگردانی برزان رستمی، «شهر خاموش» به کارگردانی امیر مهران، «دیوار چهارم» به کارگردانی محبوبه کلایی و «اکتسابات انتسابی» به کارگردانی سمانه شجاعی است.

آثاری که در این مجموعه به نمایش درمی‌آیند در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی شرکت کرده و جوایز معتبری را کسب کرده‌اند.

هم‌اکنون فیلم‌های گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ۲۳ سالن سینما در تهران و شهرستان‌ها به‌صورت ثابت به نمایش درمی‌آید، در تهران در سینماهای چارسو، کورش، موزه سینما، نارسیس، پرده طلایی، پرندمال، فرهنگ، باغ کتاب هرروز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ و در شهرستان‌ها در سینماهای هویزه، ویلاژتوریست و اطلس مشهد، سوره و ساحل اصفهان، گلستان شیراز، مهر قدس همدان، عصر جدید گرگان، ستاره باران تبریز، بهمن سنندج، مهر ارومیه، تماشاخانه پارس کرمان، آزادی کرمانشاه، بازار شهر قم و هنر و تجربه بابل روزهای چهارشنبه هر هفته در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ به‌صورت ثابت به نمایش درمی‌آید.