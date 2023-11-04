به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «پیانو» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به بخش مسابقه بین‌الملل دومین دوره جشنواره انیمیشن کومادوری (در زبان ژاپنی به معنای استاپ موشن) که در شهر توکیوی ژاپن برگزار می‌شود، راه یافت.

انیمیشن «پیانو» درباره جنگ و تاثیر آن بر زندگی انسان‌هاست.

جشنواره کومادوری به نمایش فیلم‌های انیمیشن کوتاه ساخته شده با تکنیک‌های استاپ موشن اختصاص دارد. امسال از میان آثار ارسالی، ۳۰ فیلم در مدت زمان ۴ روز جشنواره در بخش مسابقه به نمایش درمی‌آید.

هدف از برگزاری جشنواره، توسعه و ترویج انیمیشن و هنرهای تجسمی در ژاپن و سراسر جهان و پرورش استعدادها از طریق برگزاری مسابقه برای آثار انیمیشن استاپ موشن از سراسر جهان از جمله ژاپن است.

این جشنواره از ۱۰ تا ۱۳ آذر ماه امسال برگزار می‌شود.

پخش بین‌الملل «پیانو» بر عهده واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

فیلم کوتاه «تیر خلاص» در جشنواره فرانسوی

فیلم کوتاه «تیر خلاص» که به نویسندگی و کارگردانی رضا گودرزی و تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان و رضا گودرزی ساخته شده است، در سومین حضور بین‌المللی خود در دوره دوم جشنواره یوالیتی فرانسه به نمایش در خواهد آمد و با سایر فیلم‌ها رقابت خواهد کرد. این جشنواره در تاریخ ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر ماه در شانتئی فرانسه برندگان خود را معرفی خواهد کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «تنها مردگان پایان جنگ را دیده‌اند. در میان کشته‌ها و زخمی‌های میدان جنگ، سربازی تلاش می‌کند خودش را از دست افسر دشمنی که در حال زدن تیرِ خلاص به سربازان زخمی است نجات دهد اما زخم‌های عمیقش مانع این کار می‌شود. افسر دشمن لحظه به لحظه به او نزدیکتر می‌شود و …»

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: رضا گودرزی، بازیگر: رضا سیدی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه: امیر خراسانی، دستیار طراح صحنه: نوید میرزایی، طراح لباس: نیلوفر سجادی، طراح گریم: امیر ترابی، رابعه ملا حسینی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح جلوه‌های بصری: کامیار شفیع‌پور، صدابردار: علی نوین‌نژاد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ناهید میرمحمد کاشی، محمد مفاخری، مدیر تولید: اکبر خیرآبادی، اصلاح رنگ و نور: نگین حیدری، طراح لوگو و پوستر: محمدحسین هوشمندی، عکاس: امیرحسین علیجانی، مترجم: زهرا رمضانی، محسن لالانی.

فیلم «تیر خلاص» پیش از این در جشنواره ایسلانتالیای اسپانیا و سانداسکرین ایتالیا حضور یافته بود.

در حال حاضر مسئولیت پخش بین‌المللی این فیلم برعهده فرست اسکرین است.