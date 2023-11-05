ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل به معضل اجتماعی در زنجان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان وزیری روز یکشنبه با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل به معضل اجتماعی در شهر شده است، گفت: با هماهنگی منسجم شهرداری و پلیس جلوی هرگونه تخلفات ساختمانی با گشت‌زنی مستمر مأموران تخلفات ساختمانی گرفته شده و هیچ‌گونه مماشاتی جهت رفع آثار آن انجام نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار شهرداری قرار دارد، افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز از مصادیق بارز وقوع جرم است، شهرداری نمی‌تواند صرفاً با ارائه سند عادی نسبت به صدور مجوز پروانه ساخت اقدام کند. البته مواردی اخیراً اتفاق افتاده که افراد از طریق دور زدن قانون نسبت به ارتکاب ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کرده‌اند.

وزیری افزود: شهرداری زنجان با هماهنگی مقام قضایی و همکاری مأموران فراجا در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیرمجاز از ادامه ساخت و ساز ممانعت خواهند کرد.

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرداری زنجان ادامه داد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز به نوعی زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی و تجاوز به شمار می‌رود و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده، موارد را به سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش کنند.

وزیری با اشاره به تبعات اجتماعی و اقتصادی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: بایستی با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی از ساخت و سازهای غیرمجاز ممانعت شود.