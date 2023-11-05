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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

هر گونه برداشت غیرقانونی از اموال بانک‌ها اختلاس محسوب می‌شود

هر گونه برداشت غیرقانونی از اموال بانک‌ها اختلاس محسوب می‌شود

هر گونه تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی توسط اشخاصی که این اموال حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ به ماده ۵ این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی ۲- هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5931061
زهرا علیدادی

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