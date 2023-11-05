به گزارش خبرنگار مهر، محمود حقیقت سرشت ظهر یکشنبه در جلسه هیأت امنای کانون کارآفرینان برتر استان اصفهان اظهار داشت: باتوجه به گزارش ارائه شده توسط چهار شرکت دانش‌بنیان استان، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست می‌توانیم شاهد اتفاقات نوین در استان و کشور باشیم.

وی در مورد مهمترین اهداف کانون کارآفرینان برتر استان، ادامه داد: معرفی کارآفرینان برتر استان و اتصال کارآفرینان به دستگاه‌ها و واحدهای اجرایی در بخش خصوصی یا دولتی از مهمترین اهداف کانون کارآفرینان برتر استان است.

حقیقت سرشت افزود: اگر این مهم محقق شود شاهد اتفاقات خوشایندی در جهت‌گیری کارآفرینان به سمت کارآفرینی برتر و رشد و توسعه فعالین اقتصادی استان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: کارآفرینان یقیناً حمایت دولت را خواهند داشت، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان جزو اولویت‌های اساسی استان و کشور است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: حمایت از شرکت‌های کارآفرینی بسته به نوع و فعالیت شرکت متفاوت است.

حقیقت سرشت اظهار کرد: مهمترین نقشی که دولت می‌تواند ایفا کند تسهیلگری فرایندها، بروکراسی اداری، تأمین مالی و … است.

وی متذکر شد: قطعاً دولت از شرکت‌های کارآفرینی حمایت و پشتیبانی می‌کند ولیکن معتقد هستیم حمایت‌ها بایستی زمان داشته باشند و شرکت پس از مستقل شدن به سایر شرکت‌ها نیز کمک کند.

حقیقت سرشت در خصوص بانک اطلاعاتی مجموعه‌های کارآفرینی استان، گفت: این مهم جزو برنامه‌های استان است که بانک اطلاعاتی جامع و کاملی تشکیل و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان مشخص شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ضمن تأکید بر حمایت جامع از سراسر استان در حوزه کارآفرینی، گفت: جلسات کانون کارآفرینان برتر بایستی گستره استان را در بر بگیرد و تنها به ارائه طرح در مرکز استان بسنده نشود و از ظرفیت فعالان کارآفرینی شهرستان‌های استان به خوبی استفاده شود.