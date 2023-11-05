جزئیات تازه از برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسماعیل زاده گفت: در نشست دو روزه مدیران دفاتر بهبود تغذیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، بحث‌های متعددی که از نظر علمی و اجرایی باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: پایش ملی وضعیت یُد در جامعه که با همکاری آموزش و پرورش و پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا می‌شود و همچنین مشکلات سامانه‌های الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت و داده‌هایی که دانشگاه‌ها باید جمع آوری کنند تا بر اساس آن بتوانیم سیاستگذاری کنیم، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

اسماعیل زاده بیان داشت: در این نشست بازنگری برنامه مکمل یاری که به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد مورد تبادل نظر قرار گرفت و همچنین در خصوص مراقبت از نحوه هزینه کرد اعتبارات دفتر بهبود تغذیه جامعه که حتماً در زمینه اجرای برنامه‌های تغذیه باشد، نیز بحث شد.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: برنامه بسیار خوب امسال وزارت بهداشت «کاهش سوءتغذیه کودکان» است که با بودجه ۱.۵ هزار میلیارد تومان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه اجرایی شده است و یکی از موفقیت‌های وزارت بهداشت در این دوره محسوب می‌شود.

اسماعیل زاده با بیان اینکه فرم‌ها و بسته‌های خدمتی که در رابطه با برنامه سلامت خانواده بازنگری شده، برای مدیران بهبود تغذیه جامعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توضیح داده شد، افزود: این فرم‌های بازنگری شده در سامانه‌ها قرار می‌گیرند تا برنامه نظام ارجاع بر اساس آنها اجرایی شود.

وی افزود: همچنین تغییراتی که در برنامه تغذیه در مدارس و سیستم ارجاع کودکان مبتلا به لاغری، اضافه وزن و چاقی اتفاق افتاده، در این نشست مطرح شد.

اسماعیل زاده یکی از برنامه‌های موفق دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت را پیگیری تغذیه شیر رایگان در مدارس ابتدایی دانست و گفت: با وجود اینکه اجرای این برنامه در بودجه سالانه دیده نشده بود، بنا به دستور رئیس جمهور بودجه‌ای معادل ۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن تخصیص داده شده که مطابق آن در مدارس ابتدایی دولتی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار دو بار در هفته شیر رایگان توزیع می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: پیگیر بودجه هستیم تا برنامه توزیع شیر در مدارس تا سال آینده در اغلب استان‌ها به صورت سه روز در هفته اجرا شود.

اسماعیل زاده افزود: برنامه توزیع رایگان شیر در مدارس آغاز شده و توزیع شیر تا ۱۰ روز دیگر انجام می‌شود.