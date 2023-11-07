آمار عجیب از مصدومیت های ستاره برزیل/ نیمار قربانی است یا مقصر؟

به گزارش خبرنگار مهر، «نیمار جونیور» از زمانی که فوتبال خود را در «سانتوس» آغاز کرد یکی از دریبل‌زن ترین و تکنیکی‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال است. به همین دلیل مدافعان و رقبای او در تیم‌های مخالف همواره به دنبال این هستند به هر قیمتی او را متوقف کنند که برخی از موارد به مصدومیت‌های شدیدی منتهی شده است.

از زمانی که نیمار به فوتبال اروپا رفت حدود ۱۰ سال می‌گذرد و در این مدت او بالغ بر ۳۰ بار با مصدومیت‌های مختلف روبرو شده است. سوالی که همواره برای علاقمندان به فوتبال پیش می‌آید این است که آیا این تکنیک و دریبل‌ها موجب مصدومیت او شده است و یا خشونت حملات به او بیشتر است و یا او خود بازیکنی با اندامی شکننده است؟

این پرسشی است که نیمار هم یک بار به شکل دیگری مطرح کرده است. زمانی که در «پاری سن ژرمن» بازی می‌کرد در دیدار با تیم فوتبال «کان» دچار مصدومیت شدیدی شد. او بعد از این مصدومیت در حالی که روحیه‌ای ناامید و غمگین داشت گفت: یک بار دیگر باید کاری را که بیش از هر چیزی دوست دارم یعنی فوتبال بازی کردن را کنار بگذارم. گاهی اوقات از سبک بازی خودم ناراحت می‌شوم چون زیاد دریبل می‌زنم و در نتیجه زیاد ضربه می‌خورم. نمی‌دانم آیا تقصیر خودم است یا نه. از اینکه می‌شنوم مربی یا گزارشگری می‌گوید او تمارض می‌کند، خودش را پرت می‌کند، گریه می‌کند یا بچه است عمیقاً ناراحت می‌شوم. من فقط می‌خواهم از فوتبال لذت ببرم.

سبک بازی نیمار به سبک بازیکنان برزیلی سبکی تکنیکی است اما در بازی او چیزی از بی احترامی و یا تحقیر حریف به چشم نمی‌خورد اما او همیشه قربانی ضربات گاهی ناجوانمردانه حریف است.

از مجموع تمام مصدومیت‌های نیمار که شمار آن‌ها به ۳۰ مورد می‌رسد ۷۵ درصد آن به واسطه ضربه بازیکن حریف اتفاق افتاده است. اما همه مصدومیت‌های او ناشی از خشونت حریف هم نیست. او ۱۸ بار دچار مصدومیت‌هایی شده است که به کمتر از یک ماه درمان نیاز داشته است. از این ۱۸ مصدومیت، ۱۳ مورد بدون دخالت حریف رخ داده است که ناشی از گرم نکردن و یا عدم آمادگی بدنی مناسب بوده است.

او مجموعاً ۹۰۳ روز را به خاطر مصدومیت از دست داده است که ۶۹۴ مورد به دلیل مصدومیت‌هایی است که با دخالت حریف اتفاق افتاده و ۲۰۹ مورد هم مصدومیت‌هایی است که بدون دخالت حریف بوده است.

از لحاظ تعداد بازی هم این ستاره برزیلی ۱۶۷ بازی را به دلیل مصدومیت از دست داده است که از این تعداد ۱۲۳ بازی به دلیل مصدومیت‌هایی با دخالت حریف و ۴۴ بازی به دلیل مصدومیت‌هایی بدون دخالت حریف بوده است.

برای نیمار، مصدومیت در ناحیه مچ پای راست رایج‌ترین مصدومیت بوده است. پنج مصدومیت در این ناحیه و جمعاً ۳۳۰ روز مصدومیت.

دو مصدومیت از ناحیه دنده (۱۸ روز)، پنج مصدومیت از ناحیه کشاله چپ (۸۱ روز) و چهار مصدومیت از ناحیه مچ پای چپ (۱۳۰ روز) از جمله مصدومیت‌های جدی این ستاره برزیلی است.

این بازیکن تیم فوتبال الهلال عربستان، در آخرین مورد مصدومیت به دلیل پارگی رباط صلیبی در یک بازی ملی با لباس برزیل، دست کم ۹ ماه از میادین به دور خواهد بود که از تمام مصدومیت‌های قبلی او شدیدتر است و تعداد روز آن هرچقدر بشود به آمار و ارقام ذکر شده اضافه خواهد شد.