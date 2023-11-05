به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای دستور دادستان کهنوج و حکم دستگیری شرور سابقه‌دار، بامداد امروز مأموران قرارگاه تاکتیکی ابوذر فراجا طی یک عملیات تعقیب‌وگریز موفق به توقیف خودروی اعضای این باند سرقت و دستگیری یکی از اعضای آن شدند.

وی افزود: در این رابطه یکی از اشرار مسلح بر اثر اصابت گلوله مأموران پلیس به هلاکت رسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در این عملیات یکی از اعضای باند سرقت‌های مسلحانه دستگیر و سایر اعضای باند شناسایی شده‌اند که دستورات قضائی لازم جهت دستگیری متهمین صادر شده است.

وی اعلام کرد: در این رابطه دو قبضه سلاح جنگی شامل یک قبضه کلاش و یک قبضه سلاح کمری کشف و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ توقیف گردیده است.