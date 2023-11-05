به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و با حضور اعضا کارگروه به منظور هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه‌ها با توجه به افزایش آلودگی هوا و همچنین بررسی وظایف محوله دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون هوای پاک، در محل استانداری تهران تشکیل شد.

علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و دبیر کارگروه با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط ناوگان فرسوده در شش ماهه نخست سال جاری از جمله موضوعات بررسی شده در این نشست بود، گفت: مقرر شد گزارش ارائه شده از سوی نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به همراه مستندات به صورت کامل و مکتوب به دبیر خانه به منظور جمعبندی نهایی گزارش تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک ارسال شود.

وی با بیان اینکه نحوه تعامل با اداره کل استاندارد برای ارائه مشخصات مشترکان و نوع سامانه احتراقی توسط شرکت ملی گاز استان نیز در این نشست بطرح و بررسی شد، افزود: با توجه به تعداد مشترکین دارای سامانه احتراقی در تهران و عدم استقبال از طرح بهسازی موتورخانه‌ها بویژه بخش خصوصی، مقرر شد شرکت گاز استان با همکاری اداره کل استاندارد استان نسبت به پیگیری جدی موضوع در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون هوای پاک اقدام و گزارش مربوطه در جلسه آتی کارگروه ارائه شود.

مزینانی تصریح کرد: با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تکالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک، پس از بررسی موضوع مقرر شد گزارش مذکور از طریق استانداری در اختیار دبیرخانه قرار گرفته و سپس به کلیه دستگاه‌های مرتبط ارسال و پس از بررسی در جلسات بعدی کارگروه، دستگاه‌ها گزارش اقدامات در این خصوص را ارائه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصمیم گیری در خصوص مشکلات آلودگی هوا ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه در شهرستان قدس را از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: مقرر شد اقداماتی همچون ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی توسط انجمن مربوطه ظرف مدت یک ماه، نصب سه ایستگاه سنجش و پایش ذرات معلق محیطی در محدوده معادن، آسفالت جاده‌های اصلی و فرعی منتهی به کلیه معادن، تعطیلی کامل معادنی با عمق برداشت بیشتر از حد استاندارد از طریق شورای معادن استان و ایمن سازی گودهای داخل حریم شهر با نخاله‌های موجود و تخلیه شده در حاشیه‌های جاده‌ها پس از تصویب در کارگروه مدیریت بحران شهرستان با محوریت فرمانداری در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار گرفته و نتیجه به استانداری و دبیرخانه اعلام شود.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران همچنین گفت: در این نشست همچنین مقرر شد سهم هر بخش به تفکیک اقدامات در کاهش آلودگی هوا مشخص و در جلسه آتی کارگروه توسط دبیرخانه ارائه شود و سپس دستگاه‌ها ضمن ارائه برنامه مدون در راستای تکالیف قانونی مقرر در قانون هوای پاک، گزارش اقدامات تأثیر گذار بر کاهش آلودگی هوا را در جلسات آتی کارگروه ارائه کنند.

مزینانی تصریح کرد: با توجه به آلودگی هوا ناشی از فعالیت نیروگاه منتظر قائم استان البرز و طرح موضوع در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای تهران توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد مکاتبات لازم به منظور حل مشکل از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران صورت پذیرد.