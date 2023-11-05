به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی امروز در ملاقات امروز با گروندبرگ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن آخرین وضعیت میدانی، سیاسی و انسانی یمن را مورد بررسی و رایزنی قرار داد.

در این گفتگو طرفین بر لزوم حل و فصل بحران یمن از طریق روش‌های مسالمت آمیز و سیاسی تأکید کردند.



خاجی در این مذاکرات ضمن اشاره به اهمیت منطقه‌ای و جهانی تحولات غزه، لزوم برقراری فوری آتش بس و توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی، رفع محاصره و ورود کمک‌های انسان دوستانه را مورد تأکید قرار داد.

خاجی ضمن تاکید بر اثرگذاری وضعیت غزه بر تحولات منطقه‌ای از جمله یمن گفت: آمریکایی‌ها در پیام‌های متعددی از ما خواستند تا خویشتن دار باشیم. در حالی که خود خویشتندار نبوده و علاوه بر حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی عملاً مدیریت کشتار مردم بی دفاع فلسطین را به دست گرفته‌اند.

مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی همچنین افزود: باید همه تلاش‌ها برای حل بحران یمن از طریق سیاسی به کار گرفته شود و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همه توان خود در رسیدن به این مهم را به کار گیرد.

وی وضعیت انسانی در یمن را نگران کننده ارزیابی و تصریح داشت کمک‌های انسانی به یمن تحت تأثیر دیگر بحران‌ها کاهش پیدا کرده و این امر شرایط انسانی را وخیم‌تر نموده و این وضعیتی است که می‌بایستی مورد توجه و در اولویت اقدامات سازمان ملل و سازمان‌های بشر دوستانه قرار داده شود.