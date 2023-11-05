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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۱

شهردار کرمانشاه:

۱۵۷ هزار تن آسفالت ریزی در شهر کرمانشاه انجام شد

۱۵۷ هزار تن آسفالت ریزی در شهر کرمانشاه انجام شد

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه گفت: در سال‌جاری ١۵٧ هزار تن آسفالت ریزی در محلات مختلف شهر کرمانشاه انجام شد.

نادر نوروزی، با بیان اینکه آسفالت ریزی نقش مؤثری در ارتقا زیبایی شهری و رضایت‌مندی شهروندان را دارد، اظهار کرد: در محور ارتباطی شهید سرابیان که به بهره‌برداری رسید بیش از هفت هزار و ۲۰۰ تن آسفالت ریزی انجام شد.

وی افزود: در معبر دسترسی شهرک صدرا و مینا آباد هم علاوه بر تهیه مصالح ۲ هزار و ۳۳۴ تن زیر سازی انجام گرفته است.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در معبر دسترسی شهرک صدرا و مینا آباد یک هزار و ۹۱۶ تن آسفالت ریزی شده تصریح کرد: تهیه مصالح و اجرای زیرسازی به میزان پنج هزار و ۹۰۵ تن در محور ارتباطی جدید شهرک مهدیه به شهرک امام خمینی (ره) انجام شده است،

وی از تهیه مصالح و اجرای زیرسازی به میزان ۶ هزار و ۱۴۲ تن در محور ارتباطی جدید شهرک مهدیه به شهرک امام خمینی (ره) خبر داد و یادآوری کرد: حدود ۲ هزار تن آسفالت در این محور ارتباطی پخش شده است.

نوروزی تشریح کرد: در دیگر محور ارتباطی شهر کرمانشاه از شهرک صادقیه به سراب قنبر تهیه مصالح و زیر سازی به میزان یک هزار و ۴۰۷ تن انجام شده است.

کد مطلب 5931247

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