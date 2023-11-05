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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۰

به زودی انجام می‌شود؛

انعقاد تفاهمنامه بین پژوهشکده زبان شناسی وشهرداری بافت تاریخی یزد

انعقاد تفاهمنامه بین پژوهشکده زبان شناسی وشهرداری بافت تاریخی یزد

یزد- مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده زبان شناسی و شهرداری بافت تاریخی یزد به منظور مستندنگاری کتیبه‌های «جوی هرهر» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نقوی در بازدید رییس پژوشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌های وزارت میراث فرهنگی از مجموعه مذهبی، تاریخی فرهنگی جوی هرهر اظهار داشت: مژگان اسماعیلی، رییس پژوهشکده زبان شناسی با سفر به استان یزد و بازدید میدانی از جوی هرهر، با ابراز خشنودی از آغاز مرمت و بازآفرینی این مجموعه بر ارزشمند بودن هر یک از این کتیبه ها و مستندنگاری مجموعه تاکید کرد.

وی افزود: بحث مستندنگاری و پژوهش های کتیبه های جوی هرهر به صورت تفاهم نامه فی مابین پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها وزارت میراث فرهنگی و شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد منعقد خواهد شد.

گفتنی است؛ جوی هُرهُر یا جُرهُر گورستانی قدیمی در شهر یزد است که قدمت آن به قرن دوازدهم هجری می رسد. مساحت تقریبی این قبرستان در حال حاضر ۵۲ هزار متر مربع است و در آن مشاهیری بسیاری از جمله جعفر کرباسی یزدی مشهور به آخوند کرباسی دفن شده اند. در مفاتیح الجنان در قسمت فواید مداومت بر زیارت عاشورا به ماجرای شب اول قبر فاطمه کربلایی همسر اشرف آهنگر مدفون در این گورستان اشاره شده است.

کد مطلب 5931308

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