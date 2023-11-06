حسین نوشآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره تحولات فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی وحشیانهترین اقدام نظامی را در غزه علیه غیرنظامیان انجام میدهد و بسیاری از کشورهای غربی با سکوت خود در مقابل این جنایات، نشان داند که استانداردهای دوگانهای درباره حقوق بشر دارند.
وی با بیان اینکه نسلکشی آشکار و رفتار خشونتبار صهیونیستها علیه مردم مظلوم فلسطین نقض حقوق بینالملل است، ادامه داد: در این شرایط، کشورهای اسلامی و همه آزادیخواهان جهان باید پشتوانه ملت مظلوم فلسطین باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه کشورها و آزادیخواهان جهان باید اقدامات رژیم کودککش صهیونیستی را محکوم کنند و راهپیماییها و تظاهرات ضدصهیونیستی آنان باید ادامه داشته باشد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از کشورهای غربی و آمریکا نه تنها در مقابل اسرائیل نمیایستند، بلکه از این رژیم منحوس و کودک کش حمایت میکنند که باید بدانند دست آنان هم به خون مردم مظلوم فلسطین آلوده است. قطعاً روزی که قرار است از دشمنان ملت فلسطین انتقام گرفته شود، فارغ از رژیم صهیونیستی، از حامیان این رژیم از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس هم انتقام گرفته خواهد شد و آنان باید منتظر انتقام سخت باشند.
نوشآبادی تاکید کرد: امروز تنها رژیم صهیونیستی نیست که باید در مقابل جنایتهای ضدبشری و نسلکشی در غزه پاسخگو باشد، بلکه همه کشورهای حامی این رژیم غاصب به ویژه آمریکا، در این جنایت شریک هستند و باید پاسخگو باشند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از مردم فلسطین، گفت: متأسفانه برخی از کشورهای عربی حتی به صورت کلامی هم از فلسطین حمایت نکردند و برخی از آنان ریاکارانه برخورد کردند و در پشت پرده با اسرائیل رابطه دارند. حمایت عملی این است که کشورهای عربی هم در مواضع سیاسی و هم در کمک رسانی و حمایت مالی کنار ملت فلسطین باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جای تأسف دارد که برخی از کشورهایی که داعیه عربی بودن دارند، در این روزها مردم فلسطین را تنها گذاشتند. این کشورها بدانند اگر امروز از فلسطین که تحت ستم قرار گرفته است، حمایت نکنند، روزی خودشان به این وضعیت مبتلا خواهند شد چرا که رژیم صهیونیستی غاصب، زیاده خواه و بی منطق است و گریبان آنان را هم خواهد گرفت.
نظر شما