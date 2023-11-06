لزوم آموزش مدیران بحران برای ایجاد ادبیات مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، با بیان اعلام آمادگی این سازمان برای پوشش خدمات امدادی در حوادث و سوانح، گفت: از تجربیات حوادث داخلی و بینالمللی برای اصلاح فرایندها، تکمیل تجهیزات امدادی و حتی بهبود مواد غذایی برای تغذیه اضطراری در حوادث بهرهمند خواهیم شد.
وی ادامه داد: آموزش و آشنایی مدیران بحران، فرمانداران به همراه نیروهای جمعیت هلالاحمر برای ایجاد ادبیات یکسان و ارائه خدمات مطلوب در بحرانها ضروری است.
محمودی افزود: برگزاری تمرینهای آمادگی و پاسخ در سوانح بهصورت منطقهای همچنان ادامه خواهد داشت و نیاز به حضور استانداران، مدیران بحران و همکاری تمام دستگاههای اجرایی در سطح کشور و استانها دارد.
رییس سازمان امداد و نجات گفت: باید برنامهریزی برای کنترل و نظارتهای مستمر و مشترک از وضعیت آسیبپذیری استانها باید در دستور کار قرار گیرد.
برگزاری همایش مشترک بین مدیران بحران
همچنین محمدحسن نامی، رییس مدیریت بحران کشور، با اشاره به اینکه جمعیت هلالاحمر اولین سازمانی است که همواره در بحرانها پیشتاز و در میدان حاضر است، گفت: حدود ۶۶ درصد از کشور روی گسل قرار دارد، این بدان معناست که تقریباً همه سازهها در معرض آسیب هستند؛ باید آمادگی کشور در مقابله با زلزله را افزایش داد و با آموزش، مردم را از خطراتی که وقوع زلزله میتواند در محل زندگی آنها ایجاد کند، آگاه کرد.
وی افزود: بر اساس آئیننامه، ۲۸۰۰ ساختمانها بلند باید به سیستم فراگرد در پایهها مجهز باشند تا آسیبهای ناشی از زلزله به حداقل برسد.
نامی اضافه کرد: استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین برای ارائه خدمات مناسب به آسیبدیدگان از ضروریات آمادگی در برابر زلزله است.
رییس مدیریت بحران کشور، با اشاره به اینکه برگزاری همایشهای مشترک بین مدیران کل بحران و مدیران جمعیت هلالاحمر ضروری است، گفت: این مهم میتواند به افزایش کیفیت آموزشهای همگانی برای مردم و افزایش آمادگی و تابآوری جامعه هدف، در زمان بحران کمک کند.
نظر شما