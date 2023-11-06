«سپاه ابابیل» به میدان جهاد آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان جهاد که مدتی بود تغییر نکرده بود، صبح امروز ۱۵ آبان ماه با شعار «سپاه ابابیل» رونمایی شد.

دیوارنگاره میدان جهاد که اختصاص به پویش «ایران قوی» دارد، پنجم مهر ماه با شعار «چند قدم تا فتح» تغییر کرده بود و اکنون تصویری از پهپادهای ساخت ایران را به نمایش گذاشته است.

دیوارنگاره «سپاه ابابیل» محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی متعلق به سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و طراح گرافیک آن را دانیال فرخ برعهده داشته است.

در توضیح این دیوارنگاره نوشته شده است: «با شما بی‌خردانی که خوارج خویید / ‏‬ موشک از جنس ابابیل شود در کارش»