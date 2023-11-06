فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود بیش از هشت هزار و ۵۰ کیلومتر راه شریانی، بزرگراهی، اصلی و فرعی در استان کرمانشاه اظهار کرد: بخش عمده راه‌های استان فرعی و مربوط به راه‌های روستایی است.

وی طول راه‌های روستایی استان کرمانشاه را در مجموع پنج هزار و ۶۳۴ کیلومتر اعلام کرد که شامل راه‌های فرعی درجه یک، دو و سه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر شاخص آسفالت راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار استان کرمانشاه ۸۸ درصد است، افزود: این شاخص در کشور ۸۱.۷ درصد بوده و از نظر بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت از میانگین کشور بالاتریم.

کرمی درباره وضعیت شهرستان‌های استان از نظر بهره‌مندی از راه‌های روستایی آسفالته نیز عنوان کرد: در حال حاضر شهرستان قصرشیرین بهترین وضعیت برخورداری از راه روستایی آسفالته را دارد و ثلاث باباجانی نیز بدترین وضعیت را دارد.

به گفته این مسئول، وضعیت آسفالت راه‌های روستایی به میزان زیادی به صعب‌العبور بودن و شرایط دسترسی به این راه‌ها بستگی دارد و چون اکثر راه‌های روستایی ثلاث باباجانی صعب‌العبور هستند، شاخص بهره‌مندی از راه روستایی آسفالته در این شهرستان از سایر شهرستان‌ها پایین‌تر است.

وی سپس اشاره‌ای به عملکرد حوزه راه روستایی این اداره کل از ابتدای امسال تاکنون داشت و افزود: در این مدت، ۸۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته در استان با اعتبار ۱,۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از افزایش اجرای راه روستایی آسفالته نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز خبر داد و تأکید کرد: سال گذشته، ۷۲.۶ کیلومتر راه روستایی آسفالت را با اعتبار ۲,۷۰۰ میلیارد ریال اجرا کردیم.

کرمی، عمده راه‌های اجرا شده امسال را نیز مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه، دالاهو، صحنه و هرسین دانست.

وی درباره اعتبارات در نظر گرفته شده برای راه‌های روستایی استان کرمانشاه در سال جاری نیز اظهار کرد: بر اساس قانون؛ اعتبارات بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، استانی بوده و باید از طریق کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران مصوب شود که میزان اعتبار مصوب برای راه‌های روستایی ۱,۸۰۰ میلیارد ریال است. قیر مورد نیاز برای آسفالت راه روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأمین خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اضافه کرد: هم اکنون نیز عملیات بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، دارای اعتبار مصوب در قالب ۱۸ قرارداد با پیمانکاران بخش خصوصی در حال اجراست.