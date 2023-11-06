جمیله علم الهدی به همسران روسای جمهور کشورهای اروپایی چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه جمیله علم الهدی خطاب به همسران رؤسای جمهور کشورهای اروپایی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و احترام

بدین وسیله با قلبی آکنده از اندوه، جهت همدلی با زنان ستمدیده و کودکان بی پناه غزه، از شما می‌خواهم این رویدادها و نتایجش را قضاوت کنید. ما به عنوان «انسان» و به خاطر آنچه در این روزهای تلخ در بخش کوچک و زیبایی از سیاره مشترک مان زمین، رخ می‌دهد، شایسته است که شرمسار باشیم.

پاسداشت ارزش‌های انسانی به کنش مشترک ما و همه کسانی نیاز دارد که مدعی عدالت و آزادی هستند و از ستم و فلاکت متنفرند. چه اینکه انتظار می‌رود شما به عنوان یک بانوی قدرتمند و صاحب نفوذ در اروپا که آن را مهد تمدن می‌دانید، برای یاری رساندن به زنان ستمدیده و کودکان بی پناه غزه، اقدامات درخوری داشته باشید.

به واقع جهان از این همه سنگدلی قدرتمندان در حیرت مانده، چگونه می‌توان عملکرد مردان سیاست را در حمایت تسلیحاتی از اسرائیل ارزیابی کرد؟ در حالی که چشم و گوش آنها برای شنیدن و دیدن فریاد مظلومان فلسطینی فروبسته است.

همراهی پیشرفت‌های بزرگ علمی و فناورانه غرب که مبشر توسعه و رفاه بوده‌اند، هم اکنون یعنی با بسته شدن همه راه‌های امدادرسانی به غزه، صرفاً با یاس همراه شده و پشیمانی به ارمغان می‌آورد. واقعاً چگونه این سکوت و دهان فروبستگی را در برابر دستان گشاده جنایتکاران در استفاده نامتعارف از سلاح‌های نامتعارف علیه محروم‌ترین و مظلوم ترین مردم دنیا می‌توان قضاوت کرد؟

بستن آب بر تشنگان خردسال و تحریم غذا و دارو بر مجروحان و محرومان با کدام یک از سنت‌های اخلاقی یا قواعد مدنی، توجیه پذیر است؟ کدام یک از رویه‌ها و کنوانسیون‌های حقوقی، ملی یا بین المللی، می‌توانند توجیه گر این نوع تشویق‌ها برای کشتار زنان و کودکان باشند؟

چگونه گروهی توانسته‌اند خود را «اسرائیل» (بنده خدا) معرفی کنند ولی با توسعه سیاست ترس و نفرت، فقط سلطه شیطان را گسترش بدهند؟ آیا گمان می‌کنیم که خداوند بزرگ این همه جنایت را بدون کیفر رها می‌کند؟ آیا موسی علیه السلام، برای قومی یا گروهی یا حزبی چنین مجوزی صادر کرده، تا مردم بی گناه را یا به اجبار از خانه و سرزمین خود اخراج کنند و یا آنها را به کلی نابود سازند؟ واقعاً عیسی علیه السلام که پیامبر مهربانی است این همه بی مهری به کودکان و زنان گرفتار شده را از ما می‌پذیرد؟ آیا این اندیشه ورزان ممتاز مدرن که راهنمایان امروز جهان در این عصر هستند، چنین نوعی از تصفیه نژادی را بر می‌تابند؟

لطفاً به عنوان یک بانوی فداکار و مهربان و به نمایندگی از زنان و مادران و دختران سرزمین خود، از همسرتان بخواهید قتل کودکان و زنان بی پناه فلسطینی را محکوم کنند و برای برقراری صلح به اقدامات فوری و مؤثری دست بزنند. امید دارم که در برابر تلاش‌های انسان دوستانه تان، از پاداش الهی برخوردار باشید.

جمیله علم الهدی

همسر رئیس جمهور اسلامی ایران