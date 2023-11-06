الحاق ۱۶۰ هکتار زمین به محدوده شهری نیشابور 

سید رضا کراری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه امروز خود الحاق ۱۱۰ هکتار از اراضی غرب روستای حسین آباد جدید و ۵۰ هکتار از اراضی شمال بیمارستان حکیم به محدوده شهر نیشابور را مورد تصویب قرار داد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرستان نیشابور افزود: با تصویب این الحاق، بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن ملی دیگر برای نیشابور مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری های چندین ساله بالاخره جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی مناطق شمالی شهر نیشابور به محدوده شهری تشکیل شد که این امر به توسعه و ساخت مسکن ملی در نیشابور کمک شایانی خواهد کرد.

کراری ادامه داد: الحاق این اراضی که برای توسعه شهری و کاهش مشکلات بحران مسکن و نیز اجرای ادامه بلوار فضل به بلوار شهید شوشتری (جاده باغرود)، امری ضروری و سرنوشت ساز بود، سرانجام پس از کشمکش های فراوان به تصویب رسید.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرستان نیشابور گفت: امیدواریم این اتفاق برای مردم شهرستان نیشابور موجب توسعه شهرسازی و رفع نیاز مسکن مردم این شهرستان شود.