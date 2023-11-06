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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:

۳۵ درصد اشتغال کشور توسط بخش کشاورزی تامین می شود

۳۵ درصد اشتغال کشور توسط بخش کشاورزی تامین می شود

ساوه-رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۵ درصد اشتغال کشور توسط بخش کشاورزی تامین می شود و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری پیش از ظهر دوشنبه در آیین دومین جشنواره ملی انار ساوه که در مسجد تاریخی ساوه برگزار شد، گفت: کشاورزی از بخش‌های مهم کشور است چرا که این بخش در کنار ارزآوری، سه برابر بازدهی و ۴ و نیم برابر بهره‌بردار نسبت به سایر حوزه‌ها داشته و ۳۵ درصد اشتغال را تأمین کرده است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مقدمات برای صنایع تبدیلی فراهم شده و متولیان بخش کشاورزی نیز باید زمینه را برای تصاحب بازارهای بین المللی و منطقه‌ای فراهم کنند.

عسکری گفت: ظرفیت‌های لازم برای سرمایه گذاری بخش کشاورزی فراهم بوده و با برنامه ریزی های انجام شده مقرر شد هر استان یک پایانه صادرات به منظور صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امیدواریم خروجی جشنواره انار، تولید با کیفیت برای صادرات و رفع موانع آن باشد.

کد مطلب 5931761

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