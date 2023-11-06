ترک فعل آب منطقه ای گیلان در سیلاب اخیر فومن

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد براری ظهر دوشنبه در جلسه رسیدگی به خسارات سیلاب فومن با اشاره به بازدیدهای انجام شده از سوی مسئولان قضایی در مناطق خسارت دیده اظهار کرد: وجود موارد متعدد ساخت و ساز در حریم و حتی بستر رودخانه‌ها، عدم لایروبی به موقع عامل اصلی سیلاب اخیر فومن بوده است.

وی با طرح این پرسش که امور آب فومن چه برنامه‌ای برای ساماندهی رودخانه‌های شهرستان داشته است، اظهار کرد: در مواردی، بستر رودخانه‌ها از سوی امور آب، به بخش خصوصی اجاره داده شده است که قابل پذیرش نیست.

براری با اشاره به بی توجهی‌های انجام شده در ساخت و ساز در بستر یا حریم رودخانه‌ها ادامه داد: موارد متعددی ترک فعل صورت گرفته از سوی آب منطقه‌ای گیلان در منطقه خسارت دیده مشهود بوده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در سیلاب اخیر به حقوق دولت تعدی شده است، تصریح کرد: این امر ناشی از عدم آشنایی با وظایف یا نقض آشکار قوانین است.

براری با انتقاد از هرگونه واهمه متولیان از اجرای قوانین در هنگام ساخت و ساز یا در زمان مواجهه با تخلفات ساخت و ساز گفت: ترس از فشارهای احتمالی که ممکن است هنگام اجرای قانون بر متولیان وارد شود، مانع از تعهد مدیران به قانون نیست و دستگاه قضا نمی‌تواند درخصوص ترک فعل‌ها بی تفاوت باشد.