مالکیت مشترک معضل اصلی سرخابی ها برای حضور در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که در سال‌های اخیر برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دردسر ساز شده، مالکیت مشترک سرخابی‌ها است. کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روی این موضوع بسیار حساس است و بارها با ارسال نامه‌هایی به هر دو باشگاه و فدراسیون فوتبال خواستار شفافیت در رابطه با این مورد شده است.

دو فصل پیش و در حالی که هر دو تیم استقلال و پرسپولیس سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورده بودند، AFC به دلایل مختلف که یکی از آنها مالکیت مشترک دو باشگاه بود، هر دو تیم را از حضور در لیگ قهرمانان محروم کرد.

در فصل ۲۰۲۳ هم با توجه به اینکه باشگاه استقلال نتوانست با «آندره آ استراماچونی» سرمربی سابق خود به موقع تسویه حساب کند، AFC برای این باشگاه مجوز حرفه‌ای صادر نکرد و از طرفی باشگاه پرسپولیس با توجه به تسویه حساب به موقع با طلبکاران خود، و با دریافت مجوز حرفه‌ای از AFC توانست در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند، در حالی که اگر استقلال هم از بُعد مالی مشکلی نداشت باید برای دومین سال متوالی شاهد حذف این دو تیم پر هوادار از آسیا می‌بودیم.

مهدی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در این مورد تصریح کرد: سال گذشته با تعاملاتی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم، بحث مالکیت مشترک سرخابی‌ها حل شد، اما اکنون مسئولان AFC اعلام کرده اند امسال باید بحث مالکیت مشترک حل شود تا شاهد حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان ۲۰۲۴ باشیم.

لازم به ذکر است که همچنان مالکیت این دو باشگاه در اختیار وزارت ورزش و جوانان است و با گذشت زمان هنوز مسئولان ورزش کشور نتوانسته اند برای مالکیت این دو باشگاه تعیین و تکلیف کنند.