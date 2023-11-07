به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را با باخت دو بر صفر خانگی مقابل النصر عربستان آغاز کرد. شاگردان یحیی گل محمدی در دو دیدار بعدی خود در این رقابت‌ها به ترتیب مقابل الدحیل قطر و استقلال تاجیکستان قرار گرفتند که هر دو بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

پرسپولیس در چهارمین بازی خود روز سه شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ و در دیدار برگشت به مصاف استقلال تاجیکستان می‌رود. در دیدار رفت، پرسپولیسی‌ها با دو گل سعید صادقی موفق شدند حریف خود را با نتیجه دو بر صفر شکست دهند.

پرسپولیس با ۶ امتیاز و استقلال با یک امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و چهارم جدول گروه E قرار دارند، شاگردان ایگور چرفچنکو در تیم استقلال تاجیکستان با توجه به اینکه میزبان این دیدار هستند با تمام توان خود مقابل پرسپولیس قرار خواهند گرفت، آنها برای اینکه همچنان امیدهای خود را برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان زنده نگه دارند، محکوم به پیروزی هستند.

در طرف مقابل شاگردان یحیی گل محمدی به دنبال سومین پیروزی متوالی خود در لیگ قهرمانان هستند و قصد دارند تا با کسب سه امتیاز این بازی و در صورت امتیاز از دست دادن النصر مقابل الدحیل خود را به صدر جدول این گروه نزدیک تر کنند.

طبق اعلام یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی، حدود نیمی از بازیکنان پرسپولیس مبتلا به بیماری سرما خوردگی شده اند. وحید امیری، مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی غایبان قطعی پرسپولیس در این دیدار هستند.

یکی از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد، زمین چمن مصنوعی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه است که گل محمدی اعلام کرده بازیکنان پرسپولیس مشکلی برای بازی در این زمین نخواهند داشت و کیفیت خوبی دارد.

وحدت آمانوف بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس به واسطه سابقه بازی برای استقلال، از محبوبیت بالایی بین هواداران این تیم برخوردار است و اگر در ترکیب پرسپولیس قرار گیرد می‌توان شاهد رویارویی او و همبازی‌های سابقش باشیم.

پرسپولیسی‌ها دو فصل پیش هم با این تیم رو در رو شده بودند که آن بازی را سرخپوشان با گل دقایق پایانی مهدی ترابی با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان رسانده بودند و تاکنون استقلالی‌ها موفق به شکست پرسپولیس نشده اند.

جدول گروه E لیگ قهرمانان آسیا را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.