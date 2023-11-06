تولید آب البرز از ۱۰ هزار لیتر بر ثانیه عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامداری ظهر دوشنبه در دیدار با مجید درگی، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست البرز اظهار کرد: تولید و مصرف آب شرب در استان البرز بیش از ۱۰ هزار لیتر بر ثانیه است و در صورتی که ۱۰ درصد آن را بدون ایجاد نارضایتی مردم کاهش دهیم، معادل آبدهی ۶۰ حلقه چاه در حفظ این منبع بدون جایگزین و محیط زیست استان کمک خواهد شد.

وی بیان کرد: آب شرب از منابع زیرزمینی با هزینه‌های گزاف استخراج می‌شود تا رضایت مردم تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه استحصال آب شرب در استان البرز حدود ۳۲۰ میلیون متر مکعب در سال است گفت: روند مصرف آب در استان هر سال رو به افزایش است و این باعث آسیب‌های جدی به محیط زیست می‌شود.

مدیرعامل آبفای البرز با طرح این سوال که چقدر از ۳۲۰ میلیون متر مکعب قابلیت مدیریت دارد بیان داشت: مدیریت بر منابع محدود آب استان با روش مدیریت تقاضا از سوی مردم امکان پذیر است و با فرهنگ سازی و یافتن راهکارهای عملی می‌توان به این مهم دست یافت.

وی خواستار ورود دستگاه‌هایی همچون نظام مهندسی ساختمان، راه و شهرسازی، شهرداری، آموزش و پرورش، اصناف مرتبط، تولیدکنندگان ادوات کاهنده مصرف آب، سازندگان ساختمان‌ها، رسانه‌ها، ائمه جماعات و …شد و گفت: تلاش همه مسئولان باید منجر به بهینه سازی مصرف در جامعه شود.

نامداری هزینه حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی حدود ۲۰ لیتر در ثانیه را حدود ۱۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اگر هزینه یک حلقه چاه را صرف فعالیت‌های آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی کنیم، حتماً اثربخشی آن را در مدیریت تقاضا و تغییر رفتار مصرفی مشترکان شاهد خواهیم بود.

البرز ۵ درصد جمعیت کل کشور است

مجید درگی، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز نیز گفت: البرز ۵ درصد جمعیت کل کشور و ۶ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و این در حالی است که سهم آب آن کمتر از یک درصد از کشور است.

وی خواستار توجه بیشتر به سند آمایش سرزمین شد و گفت: باید نگاه دستگاه‌های نظارتی به محیط زیست بیش از پیش ارتقا یابد.

در پایان جلسه، مجید درگی با اهدای گواهینامه‌ای از تلاش‌های شبانه روزی مدیرعامل شرکت آبفای البرز به عنوان محیط بان افتخاری فعال محیط زیست که در راستای توسعه پایدار مدیریت سبز و عرضه و تقاضای آب تلاش کردند، تقدیر نمود.