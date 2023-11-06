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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

یاسوج سرد ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد شد

یاسوج سرد ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد شد

یاسوج_ رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یاسوج با کمینه دمای ۳.۶ درجه سانتیگراد سرد ترین نقطه استان شد.

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بررسی و تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی آرام و پایدار از امروز تا اواخر هفته در سطح استان است.

وی ابراز داشت: بر این اساس، آسمان استان صاف در برخی نقاط با رشد ابر، گاهی وزش باد و با غبار رقیق همراه است.

بهره مند گفت: به لحاظ دما نیز طی این مدت تغییرات چندان محسوس نخواهد بود.

وی به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۷/۸ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۳/۶ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 5931875

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