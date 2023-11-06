یاسوج سرد ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد شد

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بررسی و تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی آرام و پایدار از امروز تا اواخر هفته در سطح استان است.

وی ابراز داشت: بر این اساس، آسمان استان صاف در برخی نقاط با رشد ابر، گاهی وزش باد و با غبار رقیق همراه است.

بهره مند گفت: به لحاظ دما نیز طی این مدت تغییرات چندان محسوس نخواهد بود.

وی به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۷/۸ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۳/۶ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.