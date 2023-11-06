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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۶

جان بیمار ۴۷ ساله با عمل جراحی نادر در یزد از مرگ حتمی نجات یافت

جان بیمار ۴۷ ساله با عمل جراحی نادر در یزد از مرگ حتمی نجات یافت

یزد- تیم جراحی عروق و اتاق عمل قلب و عروق بیمارستان شهید صدوقی یزد در یک عمل جراحی نادر موفق به نجات جان بیمار ۴۷ ساله از مرگ حتمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول تیم جراحی عروق بیمارستان شهید صدوقی یزد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خانم ۴۷ ساله ای با سرفه های شدید همراه با خلط خونی به این بیمارستان ارجاع شد که در بررسی اولیه احتمال توده در ریه داده شد اما با انجام رادیولوژی متوجه آنوریسم بزرگ آئورت توراسیک که سبب نشت خون از آئورت به ریه و خلط خونی شده بود، شدیم.

سید مسعود حسینی افزود: وضعیت بیماراورژانسی محسوب می شد و هر لحظه امکان داشت بیمار روی تخت بیمارستان فوت کند.

این فوق تخصص جراحی عروق بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع و شرایط اورژانسی، آنالیز بیمار به صورت شبانه انجام و با همکاری معاون درمان دانشگاه و مدیر بیمارستان، تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای انجام عمل جراحی بیمار بلافاصله از تهران به یزد ارسال شد.

وی تصریح کرد: عمل جراحی اورژانسی این بیمار با حضور یک تیم ۱۴ نفره شامل جراح عروق، متخصص بیهوشی، متخصص قلب، پرسنل بیهوشی، آنژیوگرافی، رادیولوژی و… انجام و بیمار با حال عمومی مطلوب مرخص شد.

کد مطلب 5931892

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