ماجرای خانه نشینی وزیر نفت از زبان یک نماینده

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: آقای رئیسی! به درستی گشت ارشاد مدیران را آغاز کردید تا مدیران غیرتحول‌خواه را کنار بگذارید و در مواردی اقدامات خوبی نیز انجام شد، اما ظاهراً در وزارت نفت کارتان گره خورده است.

وی متذکر شد: سال گذشته درباره یک معاون وزیر نفت گفتید پسر رفت، پدر هم برود اما پدر همچنان پیگیر اعزام پسر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک ماه قبل دفتر رئیس‌جمهور به وزیر نفت نامه نوشت و تاکید کرد دو مدیر ارشد نفتی ۲۴ ساعته کنار بروند، اما وزیر نفت استعفا داد و چند روز در خانه نشست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی در وزارت نفت مانع نجات کشور از بلبشوی قاچاق سنگین گاز مایع هستند و عامل باقی ماندن مردم در نابسامانی توزیع LPG هستند که ۲۰ روز پیش منجر به انفجاری در کرج شد و بعضی از مردم دچار مشکل شدند. از ابتدا پیگیر حقوق مردم بودم و از تخریب‌ها نمی‌ترسم.