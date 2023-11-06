واکنش دامپزشکی در مورد عرضه آبزیان حرام گوشت در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان خوزستان با انتشار اطلاعیهای در خصوص خرید و مصرف ماهیان حرام گوشت به شهروندان هشدار داد.
در این اطلاعیه آمده است: اخیراً عدهای سودجو، اقدام به فروش ماهی و آبزیان حرام تحت عناوینی چون ماهی پرورشی، ماهی تازه جنوب در نقاط مختلف استان و میادین تره بار و جادههای استان میکنند که فروش این گونه آبزیان در وانتها و خودروهای سواری و به قیمت نازل صورت میگیرد.
در این اطلاعیه با اشاره به برخورد گروههای نظارتی دامپزشکی با عوامل توزیع اینگونه آبزیان از شهروندان تقاضا شده است هنگام خرید انواع ماهی دقت داشته باشند که این فرآورده خام حیوانی را از مراکز عرضه مجاز که دارای مجوزهای کسب و مجوزهای بهداشتی از اتحادیهها و سایر دستگاههای بهداشتی استان هستند و معمولاً تحت نظارت دورهای دامپزشکی فعالیت میکنند تهیه نمایند و هنگام تهیه آنها دقت کنند تا گواهی حمل صادر شده توسط دامپزشکی از سوی فروشنده ارائه شود و از خرید ماهی از دستفروشان و یا خودروها و فروشندگان سیار اکیداً خودداری کنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: برابر آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فتاوی کلیه مراجع عظام تقلید ماهیان بدون فلس و پولک از آبزیان حرام بوده و غیر قابل مصرف خوراکی است مانند تمامی انواع مار ماهیها و گربه ماهیهای دریایی و رودخانهای و ماهی مرکب و انواع خرچنگهای رودخانهای و دریایی و انواع کوسه ماهیها و شایسته است تمامی عزیزان و شهروندان گرامی از خرید آبزیان حرام و مشکوک و ماهیانی که سر و دم آنها زده شده و نوع آنها مشخص نیست خودداری و در صورت هرگونه ابهام و نیز برای گزارش فروش ماهی و دیگر فرآوردههای خام دامی توسط افراد دوره گرد، موارد را در اسرع وقت به دفتر نمایندگی ولی فقیه مستقر در اداره کل دامپزشکی خوزستان و یا سامانه ۳۰۰۰۷۲۰۰۱۵۱۲ پیامک نمایند.
به گزارش مهر، آبزیان حرام گوشت شامل انواع مار ماهی (رودخانهای و دریایی)، انواع گربه ماهی رودخانهای و دریایی، انواع کوسه ماهی، ماهی یال اسبی (اسبک)، سفره ماهی، صدف دریایی، حلزون دریایی، ماهی مرکب، عروس دریایی، انواع خرچنگ و لابستر، پستانداران دریایی (نهنگ و دلفین) و کلیه دوزیستان (تمساح، لاک پشت و قورباغه) است.
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