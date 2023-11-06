  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

نشست تخصصی درآمدی بر حقوق مخاطب در سینما و شبکه نمایش خانگی

نشست تخصصی درآمدی بر حقوق مخاطب در سینما و شبکه نمایش خانگی

مدیریت مطالعات راهبردی معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «درآمدی بر حقوق مخاطب در سینما و شبکه نمایش خانگی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی با عنوان «درآمدی بر حقوق مخاطب در سینما و شبکه نمایش خانگی» برگزار می‌شود. این نشست تخصصی در ادامه ۲ نشست پیشین طراحی شده است که با عنوان‌های «قواعد و موضوعات فقهی حقوق مخاطب در رسانه‌ها» و «مبانی و بایسته‌های حقوق مخاطب» برگزار شد.

در این نشست تخصصی، آرش فهیم درباره «صیانت از حقوق معنوی مخاطب در سینما» به سخنرانی می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست تخصصی می‌توانند سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، سالن گلستان هنر مراجعه کنند.

کد مطلب 5932075
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها