نشست تخصصی درآمدی بر حقوق مخاطب در سینما و شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی با عنوان «درآمدی بر حقوق مخاطب در سینما و شبکه نمایش خانگی» برگزار می‌شود. این نشست تخصصی در ادامه ۲ نشست پیشین طراحی شده است که با عنوان‌های «قواعد و موضوعات فقهی حقوق مخاطب در رسانه‌ها» و «مبانی و بایسته‌های حقوق مخاطب» برگزار شد.

در این نشست تخصصی، آرش فهیم درباره «صیانت از حقوق معنوی مخاطب در سینما» به سخنرانی می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست تخصصی می‌توانند سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، سالن گلستان هنر مراجعه کنند.