به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ هفتمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران ۲۴ و ۲۵ آبان، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سیویلیکا در محل پژوهشگاه ICT برگزار می‌شود.

علیرضا یاری، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره با اشاره به تاریخچه این همایش و اینکه این همایش در ادامه اقدامات صورت گرفته کشور در این حوزه است، بیان کرد: در سال‌های قبل طرح معماری سازمانی مرجع در سطح ملی توسط سازمان فناوری اطلاعات و دانشگاه‌های فعال در این حوزه طراحی شد که بعد از نهایی شدن به عنوان مرجع ملی این حوزه معرفی شد و شروع این کنفرانس‌ها از زمان اعلام و رسمی کردن مدل مرجع ملی طرح معماری سازمانی آغاز شد.

وی در ادامه با اشاره مهم شمردن نقش پژوهشگاه ICT در طرح معماری سازمانی ملی به عنوان بازوی پژوهشی، خاطرنشان کرد: از آنجا که معماری سازمانی لایه‌های مختلفی دارد (از لایه کسب و کار تا لایه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات) ما در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گروه‌های پژوهشی مرتبط با تمام لایه‌های مد نظر معماری سازمانی را در اختیار داریم که این گروه‌ها جهت تدوین استراتژی فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی که زیرمجموعه وزارت هستند یا خارج از وزارت ارتباطات با ما در ارتباط هستند، فعالیت می‌کنند؛ در واقع سازمان‌ها و شرکت‌ها استراتژی خود را با تکیه بر دانش و پژوهش صورت گرفته در گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا می‌کنند.

فریدون شمس، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر و دبیر همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در ارتباط با این همایش توضیح داد: هفتمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمان ایران امسال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود؛ ما این همایش را همه ساله در یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌کردیم و امسال با توجه به ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه ارتباطات به عنوان زنجیره اصلی اتصال دانشگاه و صنعت در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهیم کرد. دبیر همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در پایان هدف از برگزاری این همایش را بسترسازی برای اشاعه فرهنگ و دانش معماری سازمانی در میان مدیران و دانش پژوهان دانست و گفت: این همایش دو گروه هدف دارد، یک گروه ذینفعانی که در صنعت هستند در سازمان‌های دولتی مدیران فناوری اطلاعات و گروه دیگر دانشگاه‌هایی که در این حوزه به پژوهش می‌پردازند.

گفتنی است، فناوری‌ها و ارزش آفرینی دیجیتال، معماری سازمانی و حکمرانی دیجیتال، مدیریت راهبری و نگهداشت معماری سازمانی، معماری سازمانی و امنیت و معماری سازمانی و هوش مصنوعی از جمله محورهای اصلی این همایش می‌باشد.