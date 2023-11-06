طرح کشت زعفران در روستای پنو گالیکش اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرنیا عصر دوشنبه در مراسم رونمایی و افتتاح دهکده زعفران روستای پنو اظهار کرد: با اجرای این طرح در دهکده پنو می‌تواند قدمی موثر در شکوفایی پتانسیل‌های روستاهای شهرستان باشد.

وی افزود: با کاشت زعفران در روستای پنو از بخش مرکزی گالیکش که در مساحتی به میزان ۶.۵ هکتار صورت گرفته، کشاورزان این روستا عملاً وارد مرحله دیگری از توسعه اقتصادی و تولید می‌شوند.

فرماندار گالیکش گفت: توسعه این نوع از کشت‌ها می‌تواند در توسعه پایدار روستا و در نتیجه توسعه صنعت گردشگری و اشتغالزایی روستاهای شهرستان نقش مهمی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ۲۳ قطعه زمین در نظر گرفته شد، افزود: مبلغ ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات کم بهره برای این پروژه در نظر گرفته شد.

میرنیا خاطرنشان کرد: اکنون این طرح توانسته برای ۲۷ نفر به صورت ثابت و مستقیم اشتغال ایجاد کند و همچنین برای ۶۰ نفر نیز به طور غیرمستقیم درآمدزایی شده است.