شهرداری دزفول در ایجاد درآمد پایدار موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا مجدی نسب عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای شهر دزفول با اشاره به بررسی بودجه ۱۰ ساله شهرداری دزفول گفت: با توجه به محقق نشدن پیش‌بینی درآمدی شهرداری در ۶ ماه نخست امسال اجرای طرح‌های عمرانی با چالش مواجه می‌شود.

مجدی نسب افزود: بخش زیادی از درآمد شهرداری دزفول شامل عوارض و مالکیت بر ارزش افزوده بوده و به معنای ناپایدار بودن درآمد شهرداری دزفول در سال‌های اخیر بوده است.

وی تصریح کرد: شهرداری دزفول در ایجاد درآمد پایدار در یک دهه اخیر موفق عمل نکرده است.

مجدی نسب در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی دستور جلسه نشست امروز شورای اسلامی شهر دزفول گفت: اطلاع رسانی دستور جلسه یک ساعت قبل از آغاز این نشست موجب گلایه است.