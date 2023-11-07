اجرای ۹۸ درصدی طرح آب رسانی در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان با اشاره به اینکه اکنون طرح آب رسانی در کلاله با پیشرفت ۹۸ درصدی مواجه است، اظهار کرد: با این حجم از کار انجام شده می‌توانیم اعلام کنیم کلاله به مرحله رفع تنش آبی رسیده است.

وی از پایان عملیات خط انتقال آب از روستای طوقه به مخزن دو هزار متر مکعبی روستای کوسه و انتقال آن به مخزن پنج هزار متر مکعبی تپه نورالشهدا خبر داد و افزود: اکنون این پروژه در مرحله تست گیری و بهره برداری است.

فرماندار کلاله گفت: با توجه به تلاش‌های انجام شده این پروژه از شهریور امسال مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه هزینه تمامی مسیرهای حفاری شده از طرح آبرسانی برآورد شده است، افزود: در تفاهم نامه‌ای فی مابین شهرداری و دهیاری‌ها، مبالغ واریز و بهسازی مسیر انجام خواهد شد.