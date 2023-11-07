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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۵

بررسی قضایی ورود ذرت‌های آلوده به استان فارس

بررسی قضایی ورود ذرت‌های آلوده به استان فارس

شیراز - رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ورود ذرت‌های آلوده به استان گفت: در صورت اثبات هرگونه انحراف، سوء مدیریت، قصور یا ترک فعل با مسببین قاطعانه برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بیانیه بسیج دانشجویی استان فارس در خصوص ورود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت فاسد به استان و وجود تردیدهایی در خصوص محل مصرف این ذرت‌ها؛ رئیس کل دادگستری استان فارس از پیگیری دقیق موضوع تحت نظارت مستقیم مدیر ارشد قضائی استان و برخورد با هر گونه مفسده در این خصوص خبر داد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه در صورت اثبات هرگونه انحراف، سو مدیریت، قصور و یا ترک فعلی از سوی مسئولان مربوطه برای استفاده‌ای به غیر از تولید الکل صنعتی از ذرت‌های وارد شده به استان با هر مسئولی در هر جایگاهی برخورد قاطع قانونی صورت می‌گیرد گفت: این موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج به صورت عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این خصوص، یکی از معاونین دادستان مرکز استان که مسئولیت صیانت از حقوق عامه در استان را بر عهده دارد؛ مأمور بررسی سو جریانات احتمالی و ارائه گزارش در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.

کد مطلب 5932437

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