۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان سمنان پرداخت شد

یادگار احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به دستگاه‌های ذی‌ربط از روی دولت ابلاغ شده است، تاکید کرد: استانداران به عنوان رئیس کارگروه رفع موانع استان نیز مکلف به مطرح کردن آن در کارگروه‌های مرتبط هستند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بلافاصله در ستاد رونق و و رفع موانع تولید استان سمنان نیز مطرح شد، افزود: پرونده واحدهای متقاضی در استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: در سنوات قبل حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل طرح رونق تولید برای احیای تولید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شامل صنعتی، معدنی و کشاورزی پرداخت شده است.

احمدی با بیان اینکه امسال نیز با این مصوبه پرداخت تسهیلات تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و راه اندازی پروژه‌های اولویت دار بخش تولید و دانش بنیان‌ها از سر گرفته می‌شود، گفت: کارگروه‌های کارشناسی مختلفی مانند کشاورزی، معدن و … در ستاد رونق تولید وظیفه بررسی تقاضاها را بر عهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های استانی حتی در بخش‌های کشاورزی و گردشگری نیز تشکیل می‌شوند تا به پرونده‌ها رسیدگی شود، افزود: کارگروه رفع موانع تسهیلات را با هماهنگی بانک‌های عامل برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان در نظر قرار خواهد گرفت.