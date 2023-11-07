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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۷

رئیس سازمان بورس خبر داد؛

سرمایه گذاری ۳۰ درصدی در بخش اقتصاد توسط بازار سرمایه

سرمایه گذاری ۳۰ درصدی در بخش اقتصاد توسط بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس گفت: سال گذشته ۳۰ درصد از تأمین مالی در بخش اقتصاد از طریق بازار سرمایه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر مجید عشقی رئیس سازمان بورس در همایش بورس، بانک وبیمه با اشاره به اینکه قدرت و نقش آفرینی بازار بورس در تأمین مالی از سال ۸۴ پر رنگ شد گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد از تأمین مالی در اقتصاد از طریق بورس آنجا شد و این در حالی است که در سال ۹۵ فقط ۱۴ درصد در بخش تأمین مالی در اقتصاد نقش داشت.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که می‌توان نقش بازار سرمایه را بسیار پررنگ‌تر از شرایط فعلی کرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد کشور نیازمند خلاقیت و نوآوری است بنابراین نمی‌توان اقتصاد را با سیاست‌های یک دهه گذشته مدیریت کرد.

عشقی ادامه داد: بانک‌ها تمایل ندارند تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ تأمین مالی داشته باشند به همین دلیل بورس می‌تواند جای آنها این وظیفه را انجام دهد.

وی ادامه داد: امروز نیازمند بازگشت اعتماد مردم به دولت هستیم که اگر این اعتماد نباشد عملاً توسعه متوازن نخواهیم داشت. مردم باید بدانند تنها مسیر بورس است که شفاف است.

کد مطلب 5932532
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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