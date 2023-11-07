سرمایه گذاری ۳۰ درصدی در بخش اقتصاد توسط بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر مجید عشقی رئیس سازمان بورس در همایش بورس، بانک وبیمه با اشاره به اینکه قدرت و نقش آفرینی بازار بورس در تأمین مالی از سال ۸۴ پر رنگ شد گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد از تأمین مالی در اقتصاد از طریق بورس آنجا شد و این در حالی است که در سال ۹۵ فقط ۱۴ درصد در بخش تأمین مالی در اقتصاد نقش داشت.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که میتوان نقش بازار سرمایه را بسیار پررنگتر از شرایط فعلی کرد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد کشور نیازمند خلاقیت و نوآوری است بنابراین نمیتوان اقتصاد را با سیاستهای یک دهه گذشته مدیریت کرد.
عشقی ادامه داد: بانکها تمایل ندارند تا بنگاههای متوسط و بزرگ تأمین مالی داشته باشند به همین دلیل بورس میتواند جای آنها این وظیفه را انجام دهد.
وی ادامه داد: امروز نیازمند بازگشت اعتماد مردم به دولت هستیم که اگر این اعتماد نباشد عملاً توسعه متوازن نخواهیم داشت. مردم باید بدانند تنها مسیر بورس است که شفاف است.
نظر شما