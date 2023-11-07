۹ گل سپاهان اصفهان به آلمالیق ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا

دیدار تیم های سپاهان ایران و «آلمالیق» ازبکستان با برتری ۹ بر صفر زردپوشان اصفهانی به پایان رسید .