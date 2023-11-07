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کد مطلب 5932563
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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸

۹ گل سپاهان اصفهان به آلمالیق ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا

۹ گل سپاهان اصفهان به آلمالیق ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا

دیدار تیم های سپاهان ایران و «آلمالیق» ازبکستان با برتری ۹ بر صفر زردپوشان اصفهانی به پایان رسید .

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