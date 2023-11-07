دریافت 35 MB کد مطلب 5932563 https://mehrnews.com/x33rSK ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸ کد مطلب 5932563 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸ ۹ گل سپاهان اصفهان به آلمالیق ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا دیدار تیم های سپاهان ایران و «آلمالیق» ازبکستان با برتری ۹ بر صفر زردپوشان اصفهانی به پایان رسید . کپی شد مطالب مرتبط طوفان زرد سپاهان در ورزشگاه آزادی/ ٩ گل برای عبور از بحران زمان بازگشت وینگر سپاهان اعلام شد برتری سپاهان در نیمه اول مقابل آلمالیق ترکیب سپاهان مقابل «آلمالیق» مشخص شد برچسبها تیم فوتبال سپاهان اصفهان لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم فوتبال آلمالیق ازبکستان پاکو خمز
نظر شما