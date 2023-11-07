بنیاد مسکن در اجرای طرح های زیربنایی روستایی نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی صبح سه شنبه در دیدار با کارکنان اداره کل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار کرد: این نهاد انقلابی و مردمی از زمان تأسیس تاکنون اقدامات قابل توجهی در راستای ساخت مسکن محرومین، بازسازی منازل آسیب دیده و عمران روستایی انجام داده که قابل تقدیر است.

امام جمعه اراک تاکید کرد: انتظار است بنیاد مسکن در راستای ساماندهی حاشیه نشینی شهرهای استان نیز اقدامات لازم را انجام دهد چرا که این امر ناشی از کمبود امکانات و مهاجرت روستاییان به شهر است.



آیت الله دری نجف آبادی توجه به طرح تفصیلی شهرها و طرح هادی روستایی و اقدامات عمرانی را از دیگر رسالت‌های این نهاد انقلابی عنوان کرد و افزود: بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های زیربنایی به ویژه طرح‌های هادی نقش کلیدی دارد و امید است تعامل و هم افزایی لازم را در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی داشته باشد.