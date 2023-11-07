تصویب ۹ طرح در دومین جلسه کمیته پژوهشی سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دومین جلسه کمیته پژوهشی سازمان امور دانشجویان با حضور دکتر قربانی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، دکتر سلمانپور معاون بورس و امور دانشجویان خارج، دکتر امامعلی پور مدیر کل دفتر طرح و برنامه، دکتر تقی زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دکتر رازقی مدیر کل امور دانشجویان بین الملل و جمعی از مدیران کل این سازمان برگزار شد.

ابتدای جلسه دکتر امامعلی پور مدیرکل طرح و برنامه سازمان، در ارتباط با افزایش بودجه طرح ها در سال جاری نسبت به سالهای گذشته و تصویب طرحهای بیشتر جهت تامین اعتبار صحبت کرد و از مدیران کل خواست با کمیت و کیفیت بالاتری طرح های خود را ارائه دهند.

در این جلسه تعداد ۱۶ طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که تعداد ۹ طرح تصویب شد.