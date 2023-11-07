به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر در شهرستان خبر داد و بیان کرد: یکی از این افراد در پی گشت زنی هدفمند نیروهای یگان امداد در شهرک روزیه دستگیر شد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی ابتدا با مشاهده فردی که سر و صورت خود را پوشانده و رفتار مشکوکی دارد، به وی مظنون می‌شوند، افزود: مظنون که سارق سابقه دار نیز بوده دستگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه در دیگر عملیات، پس از گزارش مردم روستای خیر آباد مبنی بر فعالیت فردی مشکوک در زمینه توزیع مواد مخدر، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان قرار گرفت، گفت: فرد مظنون سرانجام هنگامی که قصد توزیع مواد مخدر را داشت دستگیر شد.

عرب با بیان اینکه این خرده فروش مواد مخدر که مدتی است با اجاره‌ی منزلی در روستای خیر آباد به فروش مواد مخدر مشغول بود، ادامه داد: در بازرسی از متهم مقادیری مواد مخدر شیشه، تریاک و قرص متادون کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سمنان از تشکیل پرونده برای هر دو متهم و معرفی آنها به مرجع قضائی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک در زمینه فروش مواد مخدر در محله بلافاصله موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.