طوفان الاقصی واکنش به خوی وحشی گری رژیم صهیونیستی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی صبح امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سیب و سوران که با حضور اعضا برگزار شد، افزود: اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی با هدایت آمریکایی‌ها رقم می‌خورد، حاکمان آمریکا خبیث‌ترین جماعت در طول تاریخ هستند.

وی اضافه کرد: ما در زمینه خدمت رسانی نباید به اقدامات خود و وضع کنونی قانع باشیم و باید افق دید خود را بلند تصور کنیم.

وی افزود: فرصت خدمتی که به ما سپرده شده زودگذر می‌باشد و همه باید تا حد توان خود تلاش کنیم تا در انتهای مسیر خدمت، وجدان خود را از اقداماتمان راضی مشاهده کنیم.

شفائی تصریح کرد: یکی از شئون بهره برداری درست در زمینه خدمت رسانی انسجام هست، اگر در این راه انسجام نداشته باشیم نمی‌توانیم خدمتی شایسته را به مردم خود ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: باید در کنار یکدیگر با هم افزایی به مردم خدمت کنیم، مقام معظم رهبری رمز موفقیت را سه عامل هماهنگی، همدلی و هم افزایی بر شمردند و بر اهمیت این مسئله صحه گذاشتند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: مسائل و مشکلات شهرستان اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و غیره برای همه ما احصا شده و باید تا در زمینه رفع این مسائل قدم برداریم، خدمت به مردم بسیار مهم است و مبانی اعتقادی ما نیز بر این مسئله تاکید دارد.

وی همچنین با پرداختن به مسائل مربوط به عملیات طوفان الاقصی، گفت: رژیم غاصب صهیونیستی طی ۷۵ سال جنایات بزرگی را علیه ملت مظلوم فلسطین رقم زد.

شفائی تاکید کرد: آنها طی سالیان گذشته بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر مردم فلسطین را با شقاوت تمام شهید کرده و بالغ بر هفت میلیون نفر را از خانه‌های خود آواره کردند.

وی افزود: طبیعت وحشی اسرائیلی‌ها، امروز بر همگان عیان است، ما باید در چنین شرایطی به آرمان‌های امام راحل (ره) توجه کنیم که فرمودند باید برای آزادی فلسطین در جهان اسلام بسیج بشویم.

شفائی تصریح کرد: خوی وحشی گری رژیم غاصب صهیونیستی باعث آن شد تا عملیات طوفان الاقصی توسط رزمندگان فلسطینی برنامه ریزی و اجرا شود، این عملیات یک شاهکار نظامی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی با هدایت و فرماندهی آمریکایی‌ها رقم می‌خورد، حاکمان آمریکا خبیث‌ترین جماعت در طول تاریخ هستند.