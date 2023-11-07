گفتمان سازی و شناسایی عناصر هویت استان مرکزی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی اظهار کرد: عناصر هویتی استان مرکزی با برنامه ریزی مناسب شناسایی و مؤلفه‌های اثرگذار این رویداد فرهنگی را باید تقویت کرد.

وی با بیان اینکه صیانت و تقویت مقوله هویت بر عهده آحاد مردم است، افزود: گفتمان سازی و هویت بخشی امری ضروری و باید در اولویت رویدادهای فرهنگی قرار گیرد.

استاندار مرکزی گفت: اکنون غزه زیر بمباران قرار دارد شاید به لحاظ شاکله ظاهری چیزی از آن باقی نمانده اما به دلیل غنای شاکله معنوی، هویت این سرزمین همچنان با قدرت موجودیت خود را حفظ کرده و به طور حتم غزه با برخورداری از این عناصر هویتی احیا و رژیم صهیونیستی را از میدان به در می‌کند.

مخلص الائمه گفت: هر موجودیت زنده دو شاکله درونی و بیرونی دارد و چنانچه این موجودیت زنده انسانی باشد به هویت معنا می بخشد و باید اذعان داشت که اگر شاکله جسمی و ظاهری یک جامعه دچار ضعف در کارکرد باشد، شاکله معنوی نیز متأثر می‌شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را شناسایی عناصر و تقویت گفتمان هویتی استان مرکزی عنوان کرد و گفت: در هیأت اندیشه ورز استان مرکزی برای برگزاری این همایش صدها ساعت بحث و بررسی صورت گرفته است و به طور حتم برگزاری این همایش نقطه عطفی برای جریان هویت و موتور محرکه پیشرفت استان است.