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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل تاکید کرد؛

استفاده از شبکه نخبگان دانشگاهی حوزه گردشگری استان سمنان

استفاده از شبکه نخبگان دانشگاهی حوزه گردشگری استان سمنان

سمنان- قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به اینکه ایجاد شبکه نخبگان دانشگاهی حوزه گردشگری اولویت دارد، گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری اولویت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حدادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مسئولان دانشگاه سمنان و میراث فرهنگی استان سمنان به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی سمنان، از همکاری و حمایت همه جانبه وزارت علوم برای برگزاری مناسب رویداد گردشگری سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور محفل و پاتوق‌های علمی مناسب برای حضور اندیشمندان حوزه گردشگری هستند، گفت: از شکل‌گیری شبکه نخبگانی دانشگاه‌های منتخب شهرهای حاشیه جاده ابریشم حمایت می‌کنیم.

رئیس دانشگاه سمنان در این نشست گفت: این دانشگاه با زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، آمادگی راهبری شبکه نخبگانی دانشگاه‌های منتخب راه ابریشم و برگزاری رویداد بین‌المللی گردشگری سمنان در اردیبهشت ۱۴۰۳ را دارد.

سیف الله سعدالدین، با اشاره به اسناد بالادستی استان و حمایت از توسعه گردشگری افزود: با پیشنهاد دانشکده گردشگری، موضوع برگزاری رویدادی با محوریت گردشگری سمنان و با حضور دانشگاه‌های حاشیه جاده ابریشم مطرح و رایزنی با حوزه معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد.

وی افزود: پیشنهاد شکل‌گیری شبکه نخبگانی دانشگاه‌های حاشیه جاده ابریشم زمینه ساز همکاری گسترده‌تر دانشگاه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد شد.

رئیس دانشگاه سمنان همچنین گفت: بر اساس موافقت با تشکیل شبکه نخبگانی دانشگاه‌های حاشیه شهرهای جاده ابریشم، مقرر شد با دعوت از میهمانان خارجی و رؤسای دانشگاه‌های منتخب شهرهای جاده ابریشم، برای تشکیل شبکه دانشگاه‌های جاده ابریشم با محوریت دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان اقدام شود.

کد مطلب 5932686

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