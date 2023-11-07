سازوکار رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۷۵ این لایحه موافقت کردند:.

رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر و هر یک از دارندگان مجوز موضوع موارد مندرج در ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ از قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه مصوب مراجع ذی صلاح با تشکیل پرونده، به جز در مواردی که قبلاً در خصوص آنها در قوانین و یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل قانون مطبوعات، ضوابط تأسیس آموزشگاه‌های آزاد هنری، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها در هیأت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

تبصره ۱- هرگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، در فرآیند بررسی‌های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نماید، موظف است مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

تبصره ۲- رسیدگی به اعتراضات به آرا قطعی هیئت‌های بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- ترکیب اعضای هیأت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.