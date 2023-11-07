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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل:

تبیین دستاوردهای نظام به دانش‌آموزان توأم با امیدآفرینی باشد

تبیین دستاوردهای نظام به دانش‌آموزان توأم با امیدآفرینی باشد

اردبیل- مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تبیین دستاوردها و اقدامات مؤثر نظام برای دانش آموزان باید با امیدآفرینی آینده و پاسخگویی موثر به سوالات دانش آموزان همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری پیش از ظهر سه‌شنبه در دومین جلسه کارگروه جهاد تبیین با تاکید بر تبیین دستاوردهای انقلاب برای دانش آموزان با استفاده از سخنرانان توانمند اظهار کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب و نظام برای دانش آموزان باید با استفاده از سخنرانان مجرب و توانمندی صورت گیرد که مخاطب شناس باشند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در بحث جهاد تبیین راهگشا بوده و اقدام بر اساس آن مطالبه همگانی است. تبیین این دستاوردها بایستی با استفاده از سخنرانان مجرب و توانمندی صورت گیرد که مخاطب شناس باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل افزود: تبیین دستاوردها و اقدامات مؤثر نظام برای دانش آموزان باید با امید آفرینی آینده و پاسخگویی به سوالات دانش آموزان همراه بوده تا مطالب ارائه شده اثر بخش باشد.

صفری با اشاره به شیطنت دشمنان انقلاب در وارونه نشان دادن حقایق بیان کرد: استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی با تولید محتواهای جذاب و اثرگذار به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه برای انتقال مفاهیم و روشنگری در بین نسل جدید بایستی مورد توجه مسئولان باشد.

وی گفت: برای هم افزایی در بحث جهاد تبیین باید جلسات توجیهی برای اولیای دانش آموزان و نیز جلسات جوار مدارس تشکیل شود.

صفری با اشاره به اینکه مراسم آغازین مدارس بستر مناسبی برای طرح مباحث جهاد تبیین به صورت کوتاه اما مؤثر می‌تواند باشد، تصریح کرد: شیوه‌های جهاد تبیین به ویژه در سطح مدارس باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 5932728

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