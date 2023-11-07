علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه گذشته تعداد ۲۱۷ هزار و ۱۹۱ دستگاه کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی با انجام تشریفات گمرکی، کالای خود را از طریق گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کردند.

وی به رشد تردد کامیون‌ها در سال جاری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی در گمرکات استان کرمانشاه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۷ درصدی به همراه داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع تعداد کامیون عبوری حامل کالای صادراتی از حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با ۷۹ هزار و ۱۲۶ دستگاه بیشترین سهم تردد کامیون‌های حامل کالای صادراتی را در بین گمرکات استان کرمانشاه را از آن خود کرده است.

عباس زاده تاکید کرد: تردد کامیون‌های حامل کالای صادراتی از گمرک پرویزخان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به سهم گمرک خسروی از کامیون‌های حامل کالای صادراتی در هفت ماهه سال‌جاری از گمرکات استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: از این گمرک ۵۵ هزار و ۸۹۸ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی تردد داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی داشته است.

عباس زاده ادامه داد: همچنین تعداد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از گمرکات سومار ۴۰ هزار و ۵۲۰ دستگاه در هفت ماه گذشته ثبت شده که این تعداد نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرک کرمانشاه از تعداد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی و شیخ صله یاد و اضافه کرد: ۱۶ هزار و ۴۳۷ دستگاه با رشد پنج درصد در گمرک شوشمی و ۲۵ هزار و ۲۱۰ دستگاه با کاهش چهار درصدی در گمرک شیخ صله طی هفت ماه گذشته صورت گرفته است.

عباس زاده در پایان به عمده کالاهای صادراتی از طریق حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و… از جمله کالاهای صادراتی بوده است.