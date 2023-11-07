اجرای ۳ مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر سردار حسین رحیمی، در تشریح عملکرد اقدامات برجسته این پلیس، با تاکید براینکه در مهر ماه سال جاری برابر تدابیر و راهبردهای تدوین شده و با اجرای طرح های سراسری و منطقه ای و تمرکز بر کشف قاچاق کلان و سازمان یافته در سراسر کشور در حوزه ماموریت های محوله شاهد رشد ۶ درصدی عملکرد پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم، عنوان داشت: با پیگیری ها و تلاش مضاعف صورت گرفته شاهد رشد بیش از ۴۰ درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه های مختلف مقابله با جرایم مختلف اقتصادی به خصوص موضوع قاچاق کالا هستیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات پلیس گمرک، عنوان داشت: با هدایت کارکنان پلیس به سمت و سوی کنترل و بررسی هدفمند محموله های گمرکی شاهد افزایش ۴۸ درصدی تعداد پرونده های تشکیل شده در مهر ماه امسال می باشیم.

وی افزود: بیشترین تعداد پرونده های ملی و مهم کشف شده در پلیس گمرک مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و همچنین جعل اسناد گمرکی است به طوری که در این حوزه شاهد افزایش ۱۰۰درصدی تعداد پرونده های کلان و مهم هستیم.

سردار رحیمی در تشریح اقدامات حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی، گفت: مقابله و مبارزه با جرایمی چون اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی، تبانی، رشاء و ارتشاء، اخلال در نظام اقتصادی که غالبا به صورت باندی و سازمان یافته صورت می گیرد و دارای آثار مخرب و جبران ناپذیر اقتصادی است در این دوره از روند رو به رشدی برخوردار بوده به‌طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کشف جرایم سازمان یافته و باندی با افزایش ۱۳درصدی همراه است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه ارزش ریالی پروندهای کشف شده مهرماه (۱۲.۷۲۳هزار میلیارد تومان) در حوزه پلیس امنیت اقتصادی در مجموع ۴۷ درصد افزایش داشته است، بیان داشت: شاهد رشد ۵۹ درصدی تشکیل پرونده های سازمان یافته در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز،جرایم اقتصادی وگمرکی درمهر ماه سال جاری می باشیم.

سردار رحیمی با اشاره به اجرای سه مرحله طرح سراسری و کشوری مبارزه با قاچاق از جمله طرح با محوریت کالای سلامت محور، کالای اساسی(دام، آرد و...) ، عنوان داشت: در این طرح ها ۱۷۹۱ پرونده برای مجرمان و مفسدان اقتصادی که به صورت انفرادی یا باندی فعالیت داشتند تشکیل و ۱۴۷۵ خودرو از جمله خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی توقیف شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطر نشان کرد: ارزش تقریبی اموال کشف شده دراین سه طرح بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار رحیمی با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت خبری پلیس امنیت اقتصادی و اینکه پلیس امنیت اقتصادی در راستای دفاع از امنیت اقتصادی هموطنان با همه توان و اعتقاد به میدان آمده است و نیازمند همراهی مردم شریف است، خاطر نشان کرد: هموطنان محترم می توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را باسامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.